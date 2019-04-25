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Sason ve Kozluk'ta yağmur sonrası tahrip olan köy yolları onarılıyor

Batman’ın Sason ile Kozluk ilçelerinde son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle tahrip olan köy yollarını onarma çalışmaları başlatıldı.

Batman'ın Sason ile Kozluk ilçelerinde son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle tahrip olan köy yollarını onarma çalışmaları başlatıldı.


Geçtiğimiz günlerde Batman ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışlar, Sason ve Kozluk ilçelerinde birçok köy yolunun çökmesine ve viyadüklerin yıkılmasına neden olmuş, bazı köylere günlerce ulaşımda aksaklıklara neden olmuştu. Yağmurların kesilmesiyle bozulan köy yollarını onarma için çalışma başlatan İl Özel İdaresi'ne bağlı ilçe şantiye ekipleri, ilk etapta çöken viyadükleri onarmaya başladı. Kozluk ilçesine bağlı Yapaklı ile Yıldızlı köyleri arasında çöken viyadükler onarılarak yol tekrar ulaşıma açılırken, Sason'da da Derince ve Dörtbölük grup köy yollarında heyelan ve çökmeler nedeniyle yer yer ulaşıma kapanan köy yolları temizlenerek tekrar ulaşıma açıldı.


Ekiplerin köy yollarındaki çalışmaları devam ediyor.

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