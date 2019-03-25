Sason'da 10 sandık, güvenlik ve ulaşım nedeniyle taşınacak

Batman'ın Sason ilçesine bağlı 3 mahalle ile 7 köyde güvenlik ve ulaşım zorluğu nedeniyle yerel seçimlerde sandık kurulmayacağı, sandıkların en yakın köy ve mahallere taşınacağı belirtildi.

Sandıkları taşınacak olan mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel ve mahalli idareler seçiminde 3 mahalle ile 7 köyün seçim sandıkları taşınacağını belirtti.

İlçe merkezinde bulunan Aşağı Mahalle sandıkları İstiklal İlkokulu yerine Sason Anadolu Lisesi'ne, Yaylatepe ve Pınarbaşı mahallelerinde bulunan sandılar Atatürk Oraokulu'ndan Sason İmam hatip Ortaokulu'na taşınacak. Balbaşı köyünde kurulacak sandığın Acar'a, Yakabağ'da kurulacak olan sandığın Dörtbölük köyüne, Karayün sandığının Sarıyayla'ya, Dereiçi sandığının Umurlu'ya, Kelhasan ve Kilimli'de kurulacak olan sandıkların Tekevler'e, Altıdere sandığı da Yuvalar köyüne taşınmasına karar verildi.