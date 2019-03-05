Sason'da 15 Temmuz Parkı'na fidan dikildi

Batman'ın Sason ilçesinde, Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında asker ve öğrenciler tarafından 15 Temmuz Parkı'na çam fidanı dikildi.

Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Parkı'nda düzenlenen fidan dikimi etkinliğine, Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, 7. Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya, İlçe Müftüsü Süleyman Baran, kamu kurum müdürleri, askerler ve çok sayda öğrenci katıldı. Etkinlikte 15 Temmuz Parkı'na çam fidanı diken asker ve öğrenciler diktikleri çam fidanlarına can suyu vererek ardından hep beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.