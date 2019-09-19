İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sason'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği

Batman’ın Sason ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle kutlama töreni düzenlendi.

Batman'ın Sason ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle kutlama töreni düzenlendi.


Sason Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve meydanda bulunan Atatürk anıtına, kaymakamlık ve belediye başkanlığının çelenklerinin sunumuyla başladı.


Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenin sona ermesinin ardından, tören Yunus Emre konferans salonunda devam etti. Burada konuşan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, ülkenin birlik ve beraberliğini şehit ve gazilere borçlu olduklarını belirterek, ülkenin birlik ve bütünlüğüne göz dikenleri hayal kırıklığına uğrattıklarını söyledi.


Öğrencilerinin hazırladığı şiirlerin de okunduğu törene, Kaymakam Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Muzaffer Aslan, Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Çağlayan, Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, gaziler ve çok sayıda kurum amiri ile vatandaş katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.