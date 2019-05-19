Sason'da 19 Mayıs Kürtçe müzik ve halaylarla kutlandı

Batman'ın Sason ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kürtçe müzik eşliğinde çekilen halaylarla kutlandı.

Sason Kapalı Spor Salonu'nda yapılan etkinliklere Kaymakam Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Muzaffer Aslan, Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammet Topal, Tabur Komutanı Mehmet Kahya, Emniyet Amiri Komiser Mehmet Murat Sudagezer, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Eşref Çelik yaptı. Çelik, Kurtuluş mücadelesinin adımlarının atıldığı 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Kutlamada, öğrenciler şiir okuyup çeşitli gösteriler sundu. Kutlama programının sonunda protokol üyeleri ve diğer katılımcılar Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti.