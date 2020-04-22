Sason'da 2 bin rakımlı Helkız Dağında yetişen ters laleler görenleri hayran bırakıyor

Batman'ın Sason ilçesinde Helkız Dağında yetişen bölge halkı tarafından ağlayan gelin olarak adlandırılan ters laleler, görenleri hayran bırakıyor.

Özelikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yüksek kesimlerinde yetişen ters lale, aynı zamanda bölge halkı tarafından hüznün sembolü olarak kabul ediliyor. Eşine az rastlanan çiçek türlerinden biri olan ters lale, Doğu ve Güneydoğuda ilkbaharda çeşitli yerlerde görülüyor. Sason ilçesinde, hüznün sembolü olarak bilinen ve ilkbaharda görülen ters laleler çiçek açtı. Her yıl fotoğrafçıların uğrak alanlarından biri olan Halkız Dağındaki ters laleleri bu yıl korona virüs salgını nedeniyle görüntüleyemeyen fotoğrafçılar, salgının bitmesini bekliyor.

Ters laleleri koparanlara Çevre Kanunu kapsamında biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan 60 bin liraya kadar para cezası uygulanıyor.