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Sason'da 20 bin fıstık fidanı dağıtıldı

Batman’ın Sason ilçesinde, fıstıkçılığı geliştirme projesi kapsamında 20 köyde bulunan 40 aileye 20 bin adet tüplü Siirt fıstığı fidanı dağıtıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde, fıstıkçılığı geliştirme projesi kapsamında 20 köyde bulunan 40 aileye 20 bin adet tüplü Siirt fıstığı fidanı dağıtıldı.


Kapama meyve bahçesi sayısını artırmak, çiftçilerin tarımsal gelirini yükseltmek, dağlık ve engebeli arazilerin tarıma kazandırılması ve göçün önlenmesini sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün geliştirdiği "Fıstıkçılığı Geliştirme Projesi" kapsamında Sason'da 20 köyde bulunan 40 aileye 20 bin adet tüplü Siirt fıstığı fidanı dağıtıldı.

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