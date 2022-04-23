Sason'da 23 Nisan coşku ile kutlandı

Batman'ın Sason ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, 23 Nisan'ın Türkiye Cumhuriyetinin ilk ve tek ulusal bayramı olduğunu söyledi. Ardından Kaymakam Murat Mete ve Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, çocukların ve vatandaşların bayramını kutladı.

Törende öğrenciler, hazırladıkları şiirleri okuyarak gösteri yaptı. Tören, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.