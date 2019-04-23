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Sason'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Batman’ın Sason ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Batman'ın Sason ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. İlçe Spor Salonunda devam eden kutlamalarda öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli oyunlar sergilendi. Sunuculuğunu öğrencilerin yaptığı kutlamalara Kaymakam Vekili Ömer Sevgili, misafir Kaymakam Ümit Fırat, Belediye Başkanı Muzaffer Arslan, İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Muhammet Topal, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı


Törende Kaymakam Vekili Ümit Fırat ve Belediye Başkanı Muzaffer Aslan, çocukların ve vatandaşların bayramını kutladı. Törenin sonunda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

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