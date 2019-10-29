Sason'da 29 Ekim kutlamaları

Batman'ın Sason ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle ilçede düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelengi sunuldu. Ardından ilçe spor salonunda devem eden törende öğrenciler tarafından şiirler okundu. Halk Eğitim Müdürlüğü folklor ekibi tarafından yöresel halk oyunları oynandığı kutlamalarda, ilçe genelinde öğrenciler arasında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Muzaffer Aslan, Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal tarafından ödülleri verildi.

Tören, Kaymakam Abdullah Özadalı'nın vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutlamasıyla sone erdi.