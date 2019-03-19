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Sason'da 4 bin adet ceviz fidanı dağıtıldı

Batman’ın Sason ilçesinde ’Meyveciliği Geliştirme Projesi’ kapsamında 100 çiftçiye 4 bin adet chandler cinsi ceviz fidanı dağıtıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında 100 çiftçiye 4 bin adet chandler cinsi ceviz fidanı dağıtıldı.


Sason İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen ceviz fidanı dağıtım töreninde fidanları çiftçilere teslim eden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eyyüp Aktaş, ilçede ceviz üreticiliğini geliştirmek ve elde edilen cevizlerin kalitesini artırmak için 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında daha önce talepte bulunan 100 çiftçiye toplamda 4 bin adet chandler cinsi aşılı ceviz fidanı dağıttıklarını söyledi.

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