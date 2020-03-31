Sason'da 4 bölge korona virüs nedeni ile karantinaya alındı

Batman'ın Sason ilçe merkezinde 3 ayrı nokta ve 1 köy, korona virüs nedeniyle karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada ilçeye bağlı Altıdere köyünde ve ilçe merkezinde 3 ayrı adreste korona virüs salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği ve karantina sürecinin hali hazırda devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın kendi ikametlerinde kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Alınan tedbirler kapsamında karantinaya alınan noktalarda ve ilçe giriş çıkışlarında jandarma ekipleri, güvenlik korucuları ve polis ekipleri, sağlık personelleri ile birlikte ateş ölçüm araçlarıyla sağlık taraması başlattı.