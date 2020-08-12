Sason'da 4 ev daha karantinaya alındı

Karantina uygulamalarının her geçen gün arttığı Batman'ın Sason ilçesinde 4 ev daha korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Yeniköy'de 1, Cevizli köyü Hasanbey mezrasında 1, Dörtbölük köyü Şengirik mezrasında 1 ev ile Sevek Mahallesi'ndeki 1 adreste toplamda 4 ev korona virüs salgını dolayısıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada "Tüm vatandaşların kendi ikametlerinde, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçe merkezine ve köylere dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmaması ve misafir kabul etmemeleri toplum sağlığı açısından önem taşıyor" denildi.