Sason'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Batman'ın Sason ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Sason Anadolu Lisesi'nde açılan fuarda farklı alanlarda 50'ye yakın proje sunuldu. Projelerde öğrencilere öncülük eden Anadolu Lisesi kimya öğretmeni Melih Yılmaz, bu fuarın öncekine göre daha profesyonel ve güncel olduğunu söyledi.

Okul rehber öğretmeni Veysel Özcan da, öğrencilerle birlikte çeşitli projeler hazırladıklarını ve bunları da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda sergilediklerini söyledi.