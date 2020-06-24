Sason'da 45 güvenlik korucusu alınacak

Batman'ın Sason ilçesinde görev yapmak üzere 45 güvenlik korucusu alınacağı belirtildi.

Sason Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, ilçe mülki sınırları içindeki mevcut durumun devamının sağlanması, meydana gelebilecek zafiyetlerin önlenmesi, güvenlik korucu sayılarının tim bazında güçlendirilmesi ve güvenlik korucusu kaynağından jandarma uzman erbaş alımı sebebiyle eksilecek kadroların tamamlanması maksadıyla toplam 45 güvenlik korucusu alımının yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, "İstekliler, Sason Kaymakamlığı resmi internet sitesi, Sason Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden ya da Sason İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri güvenlik korucuların göreve alımında aranacak şartlar ve müracaatlarında istenecek şartları taşımaları halinde müracaat edebileceklerdir. Pandemi süreci nedeniyle güvenlik korucu alımlarına başvuru yapacak adayların alımların tüm aşamalarında maske ve eldiven takma, sosyal mesafe kurallarına uyma ve hijyen kurallarına dikkat etmesi önemle rica olur" denildi.

Korucu olmak isteyen adayların 40 yaşından büyük olmaması, eğer bu kritere uygun aday olmazsa en fazla 50 yaşından gün almamış olması gerektiği, 1 Temmuz'da başlayacak başvuruların 10 Temmuz mesai bitimine kadar yapılacağı kaydedildi.