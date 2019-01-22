Sason'da 47 köy yolu ulaşıma açıldı

Batman'ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 50 köy yolundan 47'si ulaşıma açıldı.

Sason İlçe Özel idare ekiplerinden, köy yolları temizle çalışmalarına ilişkin edinilen bilgilere göre, 15 gün önce ilçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 50 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. İlçe Özel İdare ekiplerinin aralıksız çalışmalarının ardından 3 köy yolu haricindeki bütün köy yollarının ulaşıma açıldığını belirten Sason İlçe Özel İdaresi şantiye Şefi Fikret Kılıç, kapanan 50 köy yolundan 47'sinin açıldığı ve kapalı olan 3 köy yolunda açma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Kılıç, "İlçemiz konumu itibariyle dağlık ve çok kar yağışı alan bir ilçe olması nedeniyle, 3 gün boyunca aralıksız kar yağmasının ardından ilçemizdeki 50 köy yolunun tamamı ulaşıma kapanmıştı. Ekiplerimiz acil durumlarına ve yakından başlayarak en uzağa doğru köy yollarını açma çalışmalarına anında başlamış ve gösterilen çabaların ardından 50 köy yolundan 47 si ulaşıma açıldı. An itibariyle yolları açılmayan köylerimizden Sarıyayla, Bayramlar ve Yakabağ köy yollarını ulaşıma açma çalışmalarımız devam ediyor. Yeni bir yağış olmazsa iki gün içinde yolu açılmayan köyümüz kalmayacaktır" dedi.