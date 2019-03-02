Sason'da 97 aileye çilek bahçesi kurulacak

Batman'ın Sason ilçesinde 17 köyde bulunan 97 aileye 194 dönüm yüzde 80 hibeli çilek bahçesi kurulumu desteği verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının teşvikiyle hayata geçirilen çilek tarlası kurulumu desteği kapsamında 17 köyde toplam 194 dönüm alandaki 97 kişiye çilek bahçesi kurulumu desteği verilecek. İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde köy muhtarları ve üreticilerin de katıldığı toplantının sonunda çekilen kura ile yüzde 80 hibeli çilek bahçesi kurulumu desteği alan 97 üretici belirlendi. İlçede geliştirilen proje kapsamında 45 köyde toplam bin 200 dönüm alandaki 300 adet çilek bahçesine destek verilmiş oldu.