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Sason'da alkol ve kış lastiği denetimi

Batman’ın Sason ilçesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kış tedbirleri kapsamında alkol ve kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Batman'ın Sason ilçesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kış tedbirleri kapsamında alkol ve kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.


Sason'un giriş ve çıkış noktalarında araçları durdurarak denetim yapan ekipler şoförleri trafik kuralları hakkında uyardı. Trafik güvenliğini ve düzenini sağlamak için kış tedbirleri kapsamında yoğun çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç şoförlerine de alkol testi yapıp evraklarını kontrol etti. Ekipler, şoförleri hız ve emniyet kemeri konusunda uyardı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurulan araçların lastiklerini de tek tek kontrol etti. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği kaydedildi.

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