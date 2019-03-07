İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sason'da askerlere madde bağımlılığı ile ilgili konferans verildi

Batman’ın Sason İlçe Jandarma Tabur Komutanlığı’nda görevli askerlere, madde bağımlılığı ile ilgili konferans verildi.

Batman'ın Sason İlçe Jandarma Tabur Komutanlığı'nda görevli askerlere, madde bağımlılığı ile ilgili konferans verildi.


Batman İl Toplum Sağlığı Merkezi ile Sason İlçe Müftülüğü tarafından 7. Jandarma Tabur Komutanlığı'nda ortaklaşa düzenlenen bağımlılık ile mücadele konferansına konuşmacı olarak katılan İl Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri, maddenin tıbbi olarak insana verdiği zararlar hakkında bilgi verdi. İlçe Müftülüğü personellerinden Hüseyin Tanrıverdi de madde bağımlılığının dini boyutu hakkında bilgi verdi. Tanrıverdi, insanın aklına, vücuduna, dinine ve nesline zarar veren şeylerin İslam'da yasaklandığını belirterek, günümüzde mevcut olarak kullanılan esrar, eroin uyuşturucu, alkol gibi maddelerin İslam tarafından yasaklandığını belirtti.


Konferansa, Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Muhammed Topal, 7. Jandarma Tabur Komutanı Mehmet Kahya ve askerler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.