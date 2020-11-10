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Sason'da Atatürk'ü anma programı

Batman’ın Sason ilçesinde gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 82’nci ölüm yıl dönümü nedeni ile anma programı düzenlendi.

Batman'ın Sason ilçesinde gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümü nedeni ile anma programı düzenlendi.


Sason Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtı önünde düzenlenen anma törenine, Sason Kaymakamı Samet Serin, Belediye Başkanı Muzaffer Aslan, Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Yüzbaşı Murat Madenus, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından devam eden programda sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Okunan İstiklal Marşı ile birlikte Türk bayrağı yarıya indirildi. Çelenk sunumunun ardından Yunus Emre Ortaokulu konferans salonunda devam eden programda, öğrencilerin hazırlamış olduğu anma etkinliği yapıldı.


Anma programında, öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları şiirleri okunup oratoryom gösterisi yaptı. Anma töreni, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan müzik dinletisiyle son buldu.

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