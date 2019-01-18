Sason'da avlanma yasağı 27 Ocak'ta başlayacak

Kınalı kekliklerin bol ve ünlü olduğu Batman'ın Sason ilçesinde av yasağı 27 Ocak'ta başlayacak.

Sason kaymakamlığından yapılan duyuruda, "Sason ilçesi mülki sınırları içerisinde avlanma sezonu (Keklik ve Tavşan Avı) resmi olarak 27 Ocak 2019'da sona erecektir. Avlanma Merkez Av Komisyonu kararı ile haftanın çarşamba-cumartesi-pazar günleri yapılabilmektedir. Vatandaşın av yapabilmesi için yivsiz tüfek ruhsatnamesi (kendi adına), avcılık belgesi, günlük av izni (rezervasyon yaptırdığına dair belge), avlanma izin kartı (avlanma pulu) yanında bulunulacak, sorulduğunda ibraz edilmek zorundadır. İbraz edemeyenler hakkında yasal işlem yapılacaktır" denildi.