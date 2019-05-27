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Sason'da başarılı polis ve jandarma personeline belge verildi

Batman’ın Sason ilçesinde 31 Mart yerel seçimleri, terörle mücadele ve ilçede yürütülen çeşitli asayiş olaylarında örnek davranış, gayret ve başarılı çalışmalar yürüten polis memurları ile jandarma asayiş personellerine Kaymakam Abdullah Özadalı, tarafından başarı belgesi verildi.

Batman'ın Sason ilçesinde 31 Mart yerel seçimleri, terörle mücadele ve ilçede yürütülen çeşitli asayiş olaylarında örnek davranış, gayret ve başarılı çalışmalar yürüten polis memurları ile jandarma asayiş personellerine Kaymakam Abdullah Özadalı, tarafından başarı belgesi verildi.


Yücebağ Jandarma Karakolu'nda güvenlik güçleri ile bir araya gelen Kaymakam Abdullah Özadalı, düzenlenen belge taltif töreninde başarılı polis memurları ile jandarma personellerini tek tek kutlayarak belgelerini takdim etti. Yapılan törende konuşan Kaymakam Abdullah Özadalı, "ilçemizde yürütülen asayiş, güvenlik çalışmaları ve geride bıraktığımız 31 Mart yerel seçiminde başarılı çalışmalara imza atan bütün güvenlik güçlerimizi kutlar, başarılarının devamını dilerim" dedi.

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