Sason'da basın mensupları 24 Temmuz Basın Bayramı'nda bir araya geldi

Batman'da ulusal ve yerel basın çalışanları, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla Sason ilçesine bağlı Sevek Mesire alanında bir araya geldi.

Sason Kaymakamı Murat Mete'nin ev sahiplinde Sevek Mesire alanında bir araya gelen basın mensupları, tarihi çınar ağaçları ve Sevek çeşmesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelen Kaymakam Mete, basın mensuplarının Basın Bayramı'nı kutladı. Kaymam Mete, "24 Temmuz hasebiyle hepinizin Basın Bayramı'nı kutluyorum. Basın mensupları olarak ciddi emekler sarf ediyorsunuz. Yerel ve ulusal basını takip etmek aslında görevlerimizden bir tanesidir ve bunu asla görev tanımımızın dışında tutamayız. O münasebetle belki de hiç tanışmadan da kaleme aldığınız yazıları okuyoruz. Batman'da ne oluyor, ne bitiyor sizlerin aracılığıyla biz haberdar oluyoruz. O manada hem şahsım hem de Sason ilçesi adına size teşekkür ediyorum. Bu etkinliğe vesile olan Batman Basın Konseyi Başkanına ve yönetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlikte bir araya gelen basın mensupları adına Kaymakam Mete'ye teşekkür eden Batman Basın Konseyi Başkanı ve Batman Medya gazetesi sahibi Ercan Arslan, 24 Temmuz Basın Bayramı'nın önemine dikkat çekti. Basında sansürün kaldırılışının 114. yıl dönümü olduğunu anımsatan Arslan, "24 Temmuz, 1971 yılından bu yana 'Basın Bayramı' ya da 'Basın Özgürlüğü Günü' olarak kutlanıyor. Bugünü anlamlı kılan olay, 1908 yılında o dönemin aydın gazetecilerinin baskı kalıplarını vermeyi reddederek, sansüre ilk direnişi gerçekleştirmeleridir. Yani bu açıdan 24 Temmuz gerçek gazeteciliğin başladığı gündür. Bu vesileyle günümüzde de tarafsız, özgür ve ilkeli bir gazetecilik anlayışını hakim kılmak durumundayız. Başta ülkemizin her noktasında yazılı, görsel ve işitsel medya kuruluşları var olma ve yaşam mücadelesi vermektedir. Sağlıklı bir medyaya ulaşmak için ekonomik bağımsızlık kaçınılmazdır. Gazetecilik, demokrasinin nefesidir, akciğeridir. Bu vesileyle tüm meslektaşlarımızın bayramlarını kutlar, başarılarının devamını dileriz" ifadelerini kullandı.