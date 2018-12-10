Sason'da betonarme yol çalışmaları devam ediyor

Batman'ın Sason ilçesinde yapımı devam eden Derince grup köy yolları betonarme çalışmalarının 24 kilometrelik alanının yılbaşından önce biteceği belirtildi.

Yapımı devam eden köy yollarında incelemelerde bulunan ilçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, çalışmaların biriminde Derince grup köy yolarını kullanan köylülerin rahata kavuşacağını belirtti. Kaymakam Abdullah Özadalı, "19 Haziran 2018'de ihalesi yapılan Derince, Kaleyolu, Dikbayır, İncesu, Uluağaç grup köy yolunun 30 Aralık 2018'de bitmesini bekliyoruz. Yapımı devam eden bu çalışmalar kapsamında 24,5 kilometre uzunluğunda köy yolları betona kavuşacak. Betonlama işinin bitmesiyle birlikte ulaşımın daha güvenli ve kısa sürede sağlanacaktır" dedi.