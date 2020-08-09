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Sason'da bir ev karantinaya alındı

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesi Koçkaya Mahallesinde bir ev korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesi Koçkaya Mahallesinde bir ev korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Yücebağ beldesi Koçkaya Mahallesinde bir evde salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, "Vatandaşların çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçe merkezine ve köylere dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor" denildi.

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