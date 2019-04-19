Sason'da bir eve yıldırım isabet etti

Batman'ın Sason ilçesinde bir eve yıldırım isabet etti. 1 kişinin hafif yaralandığı olayda evde hasar oluştu.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Dereköy'de dün akşam şiddetli yağış öncesinde art arda köye yıldırım düştü. Yıldırımlardan biri Mehmet Salih Şahin'in evine isabet etti. Eve isabet eden yıldırım sonucu Şahin'in eşi ayağından hafif yaralanırken, evde maddi hasar oluştu.

Evine yıldırım düştüğünü belirten Mehmet Salih Şahin, “Dün akşam saatlerinde köyümüzün belirli yerlerinde art arda şimşeklerin çakmasının ardından ben, eşim ve çocuklarım eve kapandık. Eşim buzdolabından bir şeyiler almak için ayağa kalktı, tam kapıya dokunduğu esnada bizim evde yüksek bir ses eşliğinde şiddetli bir ışık belirdi. Eşim bağırarak yere düştü. Onu kaldırdığımda ayağını tuttuğunu fark ettim. Önce elektrik çarptığını zannettim, ancak kısa süre sonra eve yıldırım düştüğünü anladık. Eşimin ayağında yanık şeklinde deri soyulmasıyla hafif bir yaralanma meydana geldi. Kısa bir panik yaşadık. Yıldırım düşmesi sonucunda evin tavanında, elektronik eşyalarda ve elektrik tesisatında hasar meydana geldi. Olaydan eşimin hafif yaralanmasının dışında kimseye bir şey olmaması bizim için tek teselli oldu. Evimde bulunan bütün elektrikle çalışan ev aletlerinin tamamı bozuldu. Yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.