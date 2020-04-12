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Sason'da bir köy ve iki bina karantinaya alındı

Batman’ın Sason ilçesinde bir köy ve iki bina korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

Batman'ın Sason ilçesinde bir köy ve iki bina korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.



Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İncesu köyü ve ilçe merkezinde iki apartmanda korona virüs salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği belirtildi. Karantina sürecinin hali hazırda devam ettiği belirtilen açıklamada, gerekli olan tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alındığı kaydedildi.

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