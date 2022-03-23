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Sason'da bol yağışlı geçen kış mevsiminin ardından tahrip olan yol ve yapılar tespit edildi

Batman’ın Sason ilçesinde bol yağışlı geçen kış mevsiminde tahrip olan köy yolları ve sanatsal yapılar Kaymakam Murat Mete tarafından yerinde tespit edilerek onarma ve yenileme çalışmaları için talimat verildi.

Batman'ın Sason ilçesinde bol yağışlı geçen kış mevsiminde tahrip olan köy yolları ve sanatsal yapılar Kaymakam Murat Mete tarafından yerinde tespit edilerek onarma ve yenileme çalışmaları için talimat verildi.


Çalışmalar kapsamında Erikli ve Yolüstü köylerinde incelemelerde bulunan kaymakam Murat Mete, köy girişinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Erikli ve Yolüstü köyü vatandaşlarıyla sohbet edip köyün sorunlarını yerinde dinleyen kaymakam Mete, tespit edilen sorunların çözüme kavuşturulması konusunda çalışmaların devam ettiğini, özellikle köy yolu altyapısı ve projelendirilmesi konusunda çalışma yapılacağını ifade etti.

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