İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sason'da çatı yangını korkuttu

Batman’ın Sason ilçesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çevrede panik yaşandı.

Batman'ın Sason ilçesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çevrede panik yaşandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.


Yangın, sabah saatlerinde Sason ilçesine bağlı Aşağı Mahalle afet konutlarda bulunan 2 katlı evde çıktı. Tevfik Taş ve Kemal Aydın'a ait evin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirirken evde oturanlar ise tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.