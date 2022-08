Sason'da çilek üreticilerine malzeme desteği verildi

Batman'ın Sason ilçesinde coğrafi işaret tescil belgesi alan çilekte üretiminin artırılması için çiftçilere malç, kapa naylon ve sulama borusu desteği verildi.

Çilek üretiminde kullanılacak malzemeleri teslim töreninde konuşan Kaymakam Murat Mete, Sason ilçesinde çilek üretimini artırmak için çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Kaymakam Mete, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Proje çerçevesinde, üreticiye destek amaçlı malç, sulama için gerekli sistem gibi malzeme desteği sağlanmaktadır. Üreticilerimizin isteği doğrultusunda planlarını hayata geçirmeyi, her sene çilek üretimini bir adım ileriye taşımayı, çilek fidelerimizi ülkenin her noktasına ulaştırmayı hedeflemiş olup, üretimin her aşaması takip edeceğiz. Süreç içerisinde üreticilerimizin karşılaşmış oldukları her türlü sıkıntı için çözüm yolları aramaya ve bulmaya gayret edeceğiz. Çiftçilerimizin üretimini artırmaları için devlet olarak desteğimiz devam edecektir'' dedi.