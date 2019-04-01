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Sason'da çöken ahırda 6 keçi telef oldu

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Çayırlı köyü Gresor mezrasında etkili olan yağışlar nedeniyle toprak ve taştan yapılı ahırın çökmesi sonucu 6 keçi telef oldu.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Çayırlı köyü Gresor mezrasında etkili olan yağışlar nedeniyle toprak ve taştan yapılı ahırın çökmesi sonucu 6 keçi telef oldu.


Alınan bilgiye göre, Gresor mezrasında ahırın çökmesi sonucu köylülerin yardım talebinde bulunması üzerine Batman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Mezraya giden ekipler tarafından bazı hayvanlar kurtarıldı. Yapılan çalışmada, 6 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

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