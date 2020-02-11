İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sason'da dereler buz tuttu

Batman’ın Sason ilesinde hava sıcaklığı eksi 15 dereceye düştü.

Batman'ın Sason ilesinde hava sıcaklığı eksi 15 dereceye düştü. Don olaylarının yaşandığı ilçede dere yatakları buz tutu.


Sason'da etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve soğuk havanın en fazla hissedildiği ilçelerden Sason'da okullar bir günlüğüne tatil edildi. Yoğun kar yağışı nedeni ile birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Soğuk havalar nedeni ile bazı dere yatakları tamamen buz tutu. Oluşan buz sarkıtları ilginç görüntüler oluşturdu. Son dönemlerin en soğuk kışının yaşandığı ilçede buz sarkıtlarını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.