Sason'da eğitime bir gün ara verildi

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Yoğun kar yağışıyla ilgili Sason Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemiz genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanan don ve buzlanmadan dolayı herhangi bir mağduriyete yer vermemek amacıyla ilçe merkezi ve köylerdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Tüm veli ve öğrencilerimize duyurulur” ifadeleri kullanıldı.