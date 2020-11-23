Sason'da eğitimlerini tamamlayan 45 güvenlik korucusu göreve başladı

Batman'ın Sason ilçesinde eğitimlerini tamamlayan 45 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.

Batman'ın Sason ilçesinde, 7. Jandarma Tabur Komutanlığındaki eğitimlerini başarı ile tamamlayan 45 güvenlik korucusu için yemin töreni düzenlendi. 7. Tabur Komutanlığında düzenlenen törene, Sason Kaymakamı Samet Serin, 7. Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı İsmet Demirgürelli ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Madenüs katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından güvenlik korucuları silah başında yemin etti. Korona virüs tedbirlerinin uygulandığı törende, eğitimde dereceye giren güvenlik korucularına Kaymakam Samet serin tarafından başarı belgesi verildi.