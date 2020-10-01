Sason'da fıstık ekimi yaygınlaşıyor

Batman'ın Sason ilçesinde tütüne alternatif olarak arayışa giren çiftçiler, çilek ve böğürtlenin ardından fıstık ekimine yöneldi.

Tütün ekiminin kısıtlanmasının ardından arazilerinde donlara karşı dayanıklı, depolama ömrü uzun olan, sıcak ve kurak iklimlerin bitkisi olan fıstık fidanı ekimine başlayan ilçedeki çiftçiler, devletin verdiği hibe desteği ile fıstık gelirinin yüksek olmasından dolayı buna yöneldiklerini belirtiyor. Devlet tarafından destek verilmesinin ardından 18 dönümlük arazisini fıstık bahçesine çeviren fıstık üreticisi Hüseyin Kara, sanayi ve üretimin yapılmadığı Sason'da devletin çiftçilere verdiği hibeli destek sayesinde son yıllarda tarım alanında büyük bir sıçramanın yaşandığını ifade etti. Fıstık üretiminin diğer tarımsal ürünler gibi fazla ilgi ve maliyet istemeyen bir iş olduğunu belirten Hüseyin Kara, “İlçemizin hemen her köyünde tütün üretimi yapılıyordu. Alınan kararlar neticesinde tütün üretimine kota sistemi getirilerek kısıtlama getirildi. Tarlaları boş kalan çiftçiler, çeşitli arayışlara girdi. Devlet tarafından çiftçilere sunulan çeşitli fikir ve hibeli destekler sayesinde ilk olarak ilçede çilek ve böğürtlen bahçeleri kuruldu. Bu bahçelerde yüzde 80 civarında çiftçilerimize hibe desteği verildi. Vatandaşlara verilen desteğin ardından geniş arazilerine ceviz ve fıstık gibi dayanıklı ve uzun ömürlü olan ürünleri de ekmeye başladı. İlçede fıstık ekilen arazi miktarı bin 500 dönüme vardı. Devletimize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.