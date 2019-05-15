Sason'da gençlik yürüyüşü yapıldı

Batman'ın Sason ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında gençlik yürüyüşü yapıldı.

Sason Hükumet konağı önünden başlayan yürüyüşe Kaymakam Abdullah Özadalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amir Mehmet Murat Sudagezer ve çok sayıda öğretmen ile öğrenci katıldı. Gençlik geleceğimizin güvencesidir pankartları ile Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen katılımcılar orada İstiklal Marşı okuduktan sonra dağıldı.