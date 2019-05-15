İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sason'da gençlik yürüyüşü yapıldı

Batman’ın Sason ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında gençlik yürüyüşü yapıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında gençlik yürüyüşü yapıldı.


Sason Hükumet konağı önünden başlayan yürüyüşe Kaymakam Abdullah Özadalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amir Mehmet Murat Sudagezer ve çok sayıda öğretmen ile öğrenci katıldı. Gençlik geleceğimizin güvencesidir pankartları ile Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen katılımcılar orada İstiklal Marşı okuduktan sonra dağıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.