Sason'da grup köy yolu son 10 günde 5 kez heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Batman'ın Sason ilçesinde 20 köye ve birçok mezraya ulaşımının sağlandığı Derince grup köy yolu, sık sık yaşanan heyelanlar yüzünden köylüleri tedirgin ediyor.

Sason'a bağlı bölgenin en yüksek dağı olan Mereto Dağı çevresinde bulunan 20'den fazla köy ve mezraa yolunu birbirine bağlayan Sason Derince grup köy yolunun, sık sık toprak kaymaları ve oluşan heyelanlar yüzünden kapandığını belirten köylüler, önlem alınmasını istiyor. Vatandaşlar, Ergünü, Kayadüzü, Taşyuva, Çınarlı, Yolüstü, Çalışlar, Yürekli, Erikli, Çayırlı, Kınalı, Meşeli, Örenağıl, Altıdere, Yuvalar, Derince, Çakırpınar, Sarıyayla, Kaleyolu, Dikbayır, Bayramlar köylerini birbirine bağlayan grup köy yolunun son 10 günde 5 defa yaşanan heyelanlar yüzünden kapandığını belirterek, meydana gelen heyelanlara karşı yetkililerin önlem almasını istedi. Köylüler, önlem alınmaması durumunda büyük tehlikelerin kendilerini beklediğini dile getirdi.