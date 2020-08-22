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Sason'da grup köy yolunda asfaltlama çalışmaları başlatıldı

Batman’ın Sason ilçesinde 25 köyü bir birine bağlayan Derince grup köy yolunda alt yapı ve genişletme çalışmalarının bitmesiyle asfalt dökme çalışmalarına başlandı.

Batman'ın Sason ilçesinde 25 köyü bir birine bağlayan Derince grup köy yolunda alt yapı ve genişletme çalışmalarının bitmesiyle asfalt dökme çalışmalarına başlandı.


Sason Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından 2019 yılında ihalesi yapılan ve yapımı devam eden Derince grup köy yolu 20 kilometrelik bölümde BSK asfalt kaplama ve sanat yapıları işinde asfalt serimi başlatıldı. Özelikle kış aylarında oluşan heyelan ve çökme nedeniyle sık sık kapanan Derince grup köy yolunda asfaltlama çalışmalarının başlamasıyla yolu kullanan köylülere rahat bir nefes aldırdı.

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