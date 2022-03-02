Sason'da hava kirliğine neden olan bacalar kaymakam talimatıyla değiştirildi

Batman'ın Sason içesinde soba ve kalorifer bacalarından çıkan ve çevreyi kirleten yoğun dumanın önlenmesi amacıyla ilçedeki bütün kurum binalarına yenilenmiş filtreli baca takılarak hava kirliliği en aza indirildi.

Kış aylarında doğal gazın bulunmadığı Sason ilçesinde vatandaşların kullandığı evlerin yanı sıra kamu kurum binalarında da soba ve kalorifer yakılması nedeniyle hava kirliliği hat safhaya varması nedeniyle kirliği önlemek amacıyla kamu binalarındaki bütün bacaları yenisiyle değiştirten Sason Kaymakamı Murat Mete, ilçeyi temiz bir havaya kavuşturmak için çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Kaymakam Mete, “kış aylarının gelmesiyle birlikte soba ve kalorifer bacalarından çıkan ve çevreyi kirleten yoğun dumanın önlenmesi amacıyla kamu kurumlarının koordineli olarak yaptığı çalışmalarla ilçemizde vatandaşlarımızın yoğun olarak yerleşim gösterdiği alanlarda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından Sason Anadolu Lisesi, İstiklal İlkokulu, Merkez Cami ve Yeni Mahalle Camilerinin Baca filtre sistemleri yenilenmiş ve sağlıklı bir şekilde kullanıma alınmıştır. Layık olduğu üzere nefes alabilen bir Sason için; vatandaşlarımızın ve apartman sahiplerinin ilçemizde hava kirliliğini azaltmak ve havanın nispeten daha temiz kalmasını sağlamak amacıyla başlatmış olduğumuz bu seferberliğe katkı sağlamaları, baca filtrelerini değiştirip dönüştürmeleri, bacasında filtresi olmayanların takmaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini talep ediyoruz” dedi.