Sason'da HEM bünyesinde açılan kurslarda 2 bin 76 kursiyer eğitim gördü

Batman'ın Sason ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim döneminde Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan 169 kursta 2 bin 76 kursiyer eğitim gördü.

Sason'da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan 169 kursta 2 bin 76 kursiyer eğitim gördü. Sason Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Sıddık Bozkurt, yıl sonu itibariye başarılı olan kursiyerlerin belgeleri verilerek topluma faydalı işlerde çalışma imkanı sağlandığını belirtti. Bozkurt, "İlçemizde mesleki ve teknik kurslarımızda toplam 40 kurs açtık. Bu kurslarımızda 677 kursiyer eğitim gördü. Ayrıca, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye genelinde başlatılan ve Sason'da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ilçe merkezi ve bütün köylerde 14 yaş üstü örgün eğitim çağı dışına çıkmış, okuma yazma bilmeyenler tespit edilerek yetişkin eğitim öğretim kurslarına katılımları sağladık.Çalışmalar neticesinde okuma yazma oranına baktığımızda ülke genelinin üstünde bir başarıyı yakaladığımızı gördük. Açılan mesleki kurslarımıza katılan kursiyerlerimizin yaptıkları ürünleri görmek bizleri sevindirmiştir. Çok Amaçlı Toplum Merkezi ve Aile Destek Merkezi'nde açılan İŞKUR destekli kurslarımız çok verimli geçti. Buradaki yönetici, öğretmen ve usta öğreticilerin çok emeği vardır. Buradan çıkan ürünlerin hem ilçe içinde hemde ilçe dışına satışı yapılması bizleri ayrıca umutlandırdı. kursiyerlerin de daha özverili çalışmalarına ve aile ekonomilerine daha fazla katkı sağlamaktadır" dedi.