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Sason'da heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Bayramlar köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Bayramlar köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.


Edinilen bilgilere göre, Bitlis il sınırında bulunan Sason ilçesine bağlı Bayramlar köy yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Heyelan sonrası bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 günlük temizleme çalışması sonrası yol tekrar ulaşıma açıldı.

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