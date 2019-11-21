İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sason'da huzur ve güven toplantısı

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Orta Mahalle’de, huzur ve güven toplantısı gerçekleştirildi.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Orta Mahalle'de, huzur ve güven toplantısı gerçekleştirildi.


Sason'a bağlı Orta Mahalle'de bulunan Yunus Emre İlkokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Abdullah Özadalı, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, Orta Mahalle muhtarı Ahmet Çelik ve mahalle sakinleri katıldı. Burada konuşan Kaymakam Özadalı, her ay farklı bir mahallede huzur toplantısı düzenlediklerini söyledi. Toplantılarda mahallenin genel sorunlarını, vatandaşların talep ve beklentilerinin dile getirildiğini ifade eden Kaymakam Özadalı, eğitim, sağlık, ulaşım ve asayiş konularının ele alınarak, çözüm önerilerinin görüşüldüğünü belirtti. Kaymakam Özadalı, bu tür toplantılarda muhtar ve vatandaşlar ile bir araya gelerek, sorunların çözümüne daha hızlı bir şekilde ulaştıklarını kaydetti. Vatandaş ile devlet arasında önemli bir bağ olan muhtarların, her konuda kendilerine ulaşabileceklerini vurgulayan Kaymakam Özadalı, "Vatandaşımızın her daim yanındayız. İhtiyacı olan herkese yardımlarımız aralıksız devam edecek" dedi.


Mahalle sakinleri, sorunlarını dinleyip çözüm getireceklerine inandıkları Kaymakam Özadalı'ya teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.