Sason'da huzur ve güven toplantısı

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Orta Mahalle'de, huzur ve güven toplantısı gerçekleştirildi.

Sason'a bağlı Orta Mahalle'de bulunan Yunus Emre İlkokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Abdullah Özadalı, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, Orta Mahalle muhtarı Ahmet Çelik ve mahalle sakinleri katıldı. Burada konuşan Kaymakam Özadalı, her ay farklı bir mahallede huzur toplantısı düzenlediklerini söyledi. Toplantılarda mahallenin genel sorunlarını, vatandaşların talep ve beklentilerinin dile getirildiğini ifade eden Kaymakam Özadalı, eğitim, sağlık, ulaşım ve asayiş konularının ele alınarak, çözüm önerilerinin görüşüldüğünü belirtti. Kaymakam Özadalı, bu tür toplantılarda muhtar ve vatandaşlar ile bir araya gelerek, sorunların çözümüne daha hızlı bir şekilde ulaştıklarını kaydetti. Vatandaş ile devlet arasında önemli bir bağ olan muhtarların, her konuda kendilerine ulaşabileceklerini vurgulayan Kaymakam Özadalı, "Vatandaşımızın her daim yanındayız. İhtiyacı olan herkese yardımlarımız aralıksız devam edecek" dedi.

Mahalle sakinleri, sorunlarını dinleyip çözüm getireceklerine inandıkları Kaymakam Özadalı'ya teşekkür etti.