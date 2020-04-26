İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sason'da iki bina karantinaya alındı

Batman’ın Sason ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında iki bina karantinaya alındı.

Batman'ın Sason ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında iki bina karantinaya alındı.


Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ilçe merkezindeki Orta Mahallesi'nde bulunan iki binada karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın kendi ikametgahlarında kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.