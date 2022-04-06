Sason'da ipek böceği geliştirme toplantısı

Batman'ın Sason ilçesinde Kaymakam Murat Mete başkanlığında ipek böcekçiliğini yayma ve geliştirme toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık toplantısı salonunda yapılan toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Aktaş ve Koza yetiştiricileri birliği Başkanı Mehmet Zülküf Aktaş katıldı.

Toplantıda, ipek böcekçiliğinin ilçede 2012 yılında faaliyete başlayarak günümüze kadar devam eden çalışmaları ele alındı. Toplantıda konuşan Kaymakam Mete, ipek böcekçiliğini ilçe geneline yayarak kırsalda yaşayan vatandaşlara ek gelir sağlaması için çalışmaların devam edeceğini belirtti. Kaymakam Mete, “Sason'da 2009 yılında 2 aile ile üretimine başlanılan ipek böceği besiciliği her geçen yıl daha da yaygınlaşarak geçtiğimiz yılda besicilerimize verdiğimiz destekler sayesinde 113 üreticiye ulaştık. 2021 yılında 4 ton 800 kilo gram koza elde edildi. İlçemizde 2013 Yılında 200 metre karelik, 24 paket üretim kapasiteli ilk çiftlik Karşıyaka Mahallesinde kuruldu. 2022 yılı döneminde GAP desteğiyle İnficar Deposu ve Kapama Dut Bahçesi ihaleleri yapılarak çalışmalara devam edilmektedir. Üretimi en iyi şekilde artırmak amacıyla Koza Derneği ve ilçemiz tarım müdürlüğü tarafından üreticilere gerekli eğitimler verilecek. Dernek ve tarım müdürlüğü tarafından yeni üreticiler kazanmak için gerekli çalışmalar yapılarak üretime uygun yerlerin tespiti yapılarak bakım ve onarımı için tarafımızdan gerekli destek sağlanacaktır” dedi.