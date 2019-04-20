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Sason'da Kadınlar meslek öğrenerek para kazanıyor

Batman’ın Sason ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR iş birliğiyle açılan kurslara katılan kadınlar, meslek öğrenerek aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Batman'ın Sason ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR iş birliğiyle açılan kurslara katılan kadınlar, meslek öğrenerek aile bütçelerine katkı sağlıyor.


Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR iş birliğiyle, Sason Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM), Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Halk Eğitim Müdürlüğü'nde açılan dikiş nakış, takı tasarım, aşçılık, halı dokuma ve örgü kursuna katılan 75 kadın eğitim almaya devam ediyor. 5 ay sürecek eğitimlere katılan kursiyerlere de günlük 25 lira destek sağlanıyor.


Açılan bu kurslar sayesinde ilçedeki bayanların meslek sahibi olacaklarını belirten ÇATOM sorumlusu Muhsine Bozkurt, "İlçemizdeki kadınlar evde oturmaktansa gelip burada meslek öğrenerek ailelerine maddi destek oluyorlar. Bu kursa katılan kadınların çoğu işsiz. Bayanlarımız sadece meslek öğrenmiyor, aynı zamanda tanışma ve kaynaşma ortamı da buluyorlar. Bu kurs sayesinde meslek sahibi oluyorlar. Artık daha kolay iş bulabiliyorlar" dedi.

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