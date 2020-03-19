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Sason'da kapama ceviz bahçesi almayı hak kazanan çiftçiler kura ile belirlendi

Batman’ın Sason ilçesinde hibeli kapama ceviz bahçe kurulumundan yararlanacak 45 çiftçi, çekilen kura sonucunda belirlendi.

Batman'ın Sason ilçesinde hibeli kapama ceviz bahçe kurulumundan yararlanacak 45 çiftçi, çekilen kura sonucunda belirlendi.


Sason İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde çekilen kuraya İlçe tarım ve Orman Müdürü Eyyüp Aktaş ve çiftçiler katıldı. Başvuruda belirtilen şartları taşıyan çiftçiler arasında çekilen kura sonucunda destek almayı hak eden 45 çiftçiye, ikişer ve üçer dönüm halinde toplamda 105 dekarlık kapama ceviz bahçesi kurulacak.


Kapama ceviz bahçesi kurulumu desteğini almayı hak eden çiftçilerden Harun Çelik, Sason'un toprak yapısının ceviz yetiştiriciliği için uygun olduğunu ifade ederek, kurulacak olan ceviz bahçeleri sayesinde birçok ailenin kolayca geçimini sağlayabileceğini söyledi. Çelik, “Kapama ceviz bahçeleri sadece ilçedeki çiftçilere değil, ilçe ekonomisinde katkı sağlayacaktır. Gaziantep'te birçok aile fıstık sayesinde geçimini sağıyor ve ihraç ettikleri fıstıklar sayesinde de ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Ceviz de tıpkı fıstık gibi depolama ömrü uzun olan bir meyvedir. Bu gün kurulan 5 dönümlük bir ceviz bahçesinden 5 yıl sonra ortalamam 5 ton ceviz elde etmek mümkündür. Ceviz iyi bir kazanç kapısı olduğu gibi, fazla emek de gerektirmez. Bu hibe desteğinden dolayı Devletimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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