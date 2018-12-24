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Sason'da kar yağışı etkili oldu

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yollarında temizleme ve kar küreme çalışmaları başlatıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yollarında temizleme ve kar küreme çalışmaları başlatıldı.


Sason genelinde gece geç saatlerde başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde şiddetini artırarak sabaha kadar devam etti. Özelikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının bazı köylerde 40 santimi bulduğu belirtilirken, ulaşımın aksamaması için gece boyunca köy yollarında kar temizleme ve küreme çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinden edinilen bilgilere göre Derince grup köy yolu ile Yücebağ grup köy yolu üzerinde bulunan 30'dan fazla köy yolunda çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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