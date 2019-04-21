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Sason'da kar yağışı nedeni ile köy yolları ulaşıma kapandı

Batman’ın Sason ilçesinde gece geç saatlerde yağmaya başlayan kar nedeni ile bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Batman'ın Sason ilçesinde gece geç saatlerde yağmaya başlayan kar nedeni ile bazı köy yolları ulaşıma kapandı.


Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı Derince ve Dörtbölük grup köy yollarını ulaşıma kapattı. İçinde yolcu bulunan bir minibüsün kara saplandığı, yolcuların çalışması sonucu aracın bulunduğu yerden çıkarılarak yoluna devam ettiği öğrenildi. Yüksek kesimlerde etkili olan kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı kaydedilirken, görevliler ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

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