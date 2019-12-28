İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sason'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı köy yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi.

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı köy yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi.


İlçede iki gündür etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçenin 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan Sarıyayla, Yuvalar, Bayramlar, Örenağıl ve Karayün köy yolları etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolları ulaşıma kapanan köylülerin durumu ilçe özel idare ekiplerine bildirmesi üzerine köy yollarında açma çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.