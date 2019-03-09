Sason'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Batman'ın Sason ilçesinde İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kar yağışıyla kapanan köy ve mezra yollarını açma çalışmalarına devam ediyor.

Karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, son olarak yer yer kar kalınlığının 3 metreyi aştığı Yuvalar köyüne bağlı Üçdirek mezraa yolunu temizleyerek 4 ay ardan sonra ulaşıma açtı. İlçenin dağlık coğrafi konumu nedeniyle özelikle yüksekliği 3 bin metreyi bulan bölgenin en yüksek dağı olan Mereto Dağı etkilerinde bulunan köy yollarını temizleme çalışmaları nedeniyle kış aylarında şantiye ekiplerinin aralıksız çalışmak zorunda olduğunu ifade eden ilçe şantiye şefi Fikret Kılıç, ekiplerin köy yollarını ulaşıma açık tutmak için mesai saati gözetmeksizin çalışma yürüttüklerini belirtti. Kılıç, “İlçemiz çok dağlık coğrafi konuma sahiptir. Özelikle Merto Dağı eteklerindeki köy ve mezralar da 3 metreyi civarında kar yağıyor. Yüksek kesimlerde bulunan köy ve mezra yollarını açık tutmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ekiplerimiz sürekli köy yollarında çalışmalar yürütüyor. Son olarak 4 ay aradan sonra ulaşıma açtığımız yuvalar köyüne bağlı Üçdirek mezra yolunda kar kalınlığı bazı yerlerde 3 metreyi aştığını gördük. Vatandaşlarımızın mağdur olamaması için mesai saati gözetmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.